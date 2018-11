Marine Lorphelin et Vincent Lagaf' dans la prochaine Aventure Robinson

Voici les premières minutes de la prochaine grande Aventure Robinson avec Marine Lorphelin et Vincent Lagaf'.RENDEZ-VOUS vendredi 14 décembre à 21h Robinson n° 1 : Marine Lorphelin - Miss France 2013 et aujourd’hui interne des Hôpitaux de Paris, Marine Lorphelin a souhaité tester ses limites et aller au bout d’elle-même. Robinson n° 2 : Vincent Lagaf’ Animateur TV incontournable et sportif passionné, Vincent Lagaf’ s’est lancé dans l’aventure pour se rapprocher de la nature et vivre dans des conditions extrêmes. Terrain de l’aventure Robinson : une île déserte de 30 km2 au relief extrêmement accidenté. Dans leur sac, les 2 robinsons n’ont droit qu’à quelques effets personnels et de l’eau mais aucune nourriture. Face à eux, une jungle hostile et très dense qu’ils vont devoir traverser.Pendant 5 jours, Marine Lorphelin & Vincent Lagaf’ vont être coupés du monde et livrés à eux-mêmes. Ils vont devoir allier leurs forces pour vivre loin de tous leurs repères habituels.