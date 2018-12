« Sur mon mollet, il y a écrit R.A.B. Q.Q.A. » Vincent Lagaf' revient sur un moment dur de sa vie

La pause déjeunée est un moment pour s'épancher ou raconter des moments forts sur sa vie. Vincent Lagaf' et Marine Lorphelin viennent de pêcher un barracuda qu'ils cuisent au feu de bois. Un temps de pause où Vincent Lagaf' se confie sur son état de santé qui à un moment à basculer sur une table d'opération. D'où une philosophie de vie et une devise "Rien à Branler, Quoi Qu'il Arrive ! (sic RAB QQA)… – Extrait de L’aventure Robinson du vendredi 14 décembre avec Vincent Lagaf’ et Marine Lorphelin