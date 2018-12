Quelques heures à peine arrivés sur leur campement, Vincent Lagaf' et Marine Lorphelin n'ont pas chômé. A leur actif, la construction d'une cabane digne de ce nom et d'un piège à poisson. Mais il leur manque encore un élément essentiel à leur survie : le feu. – Extrait de L’aventure Robinson du vendredi 14 décembre avec Vincent Lagaf’ et Marine Lorphelin