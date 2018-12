« Tu sais te servir d'un marteau arrache clous ? » : Priorité, la cabane !

Ils ont identifiés tous les outils à leur disposition, leurs éléments de survie. Pour les 2 robinsons, impossible de repasser une nouvelle nuit à la belle-étoile. Ils ne perdent pas une seconde car leur priorité c'est de se fabriquer le plus vite possible une cabane. Vincent Lagaf' et Marine Lorphelin déploient beaucoup d'énergie au service de leur futur confort. Ils sont efficaces, précis et complémentaires. Et le résultat est au rendez-vous, leur cabane a fière allure. – Extrait de L’aventure Robinson du vendredi 14 décembre avec Vincent Lagaf’ et Marine Lorphelin