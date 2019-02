Tal improvise une chanson pour Jarry 🎵

La nuit tombée, Tal et Jarry se retrouvent près du feu et se confient sur leur vie d’artiste. Jarry avoue avoir un rituel plutôt original. Il doit faire un nombre de pas impair entre sa loge et la scène. Tal partage le trac qu’elle peut avoir avant de faire un plateau TV. Cette peur vient de son enfance et des moqueries de ses camarades de classe lorsqu’elle faisait des fautes de français. Pour finir, Tal improvise une chanson spécialement pour Jarry, qu’elle considère désormais comme son « grand frère ». Extrait de L’aventure Robinson avec Tal & Jarry diffusé le vendredi 22 février sur TF1.