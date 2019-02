Tal et Jarry, les premières minutes de leur Aventure Robinson

VENDREDI 22 FEVRIER A 21H - EN EXCLUSIVITE - découvrez les première minutes de l'incroyable Aventure Robinson dont les deux personnalités à participer à cette épopée sont Tal et Jarry. Rendez-vous VENDREDI 22 FEVRIER SUR TF1 et MYTF1 dès 21h - Pendant 5 jours, deux célébrités vont être coupées du monde et livrées à elles-mêmes. Sur une Île sauvage, elles vont allier leurs forces pour vivre loin de tous leurs repères habituels, en emportant que le strict minimum.