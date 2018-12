Marine Lorphelin en larmes « Un fan nous a attaqués au couteau par derrière »

EMOTIONS - CONFESSIONS de vie - Au coin du feu, c'est là où Vincent Lagaf' et Marine Lorphelin se racontent leur vie, les faits les plus marquants. Marine Lorphelin raconte le jour où son chéri Christophe, son père et elle se sont fait agresser à coups de couteau par un fan. Instants précieux et émouvants de l'aventure Robinson. Et d'un coup la radio lance un message de son amoureux Christophe qui lui envoie plein de mots d'amour. Une soirée riche en confidences et en émotions. – Extrait de L’aventure Robinson du vendredi 14 décembre avec Vincent Lagaf’ et Marine Lorphelin