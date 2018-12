CONFIDENCES de vie - Au coin du feu, c'est là où Vincent Lagaf' et Marine Lorphelin se racontent leur vie, les faits les plus marquants. Vincent Lagaf' reçoit un message de son ami Patrick Sébastien qu’il affectionne énormément mais avec qui il ne pourrait jamais travailler. « Il est comme moi, il est à l’accès » dit-il en évoquant son amitié avec l’animateur. – Extrait de L’aventure Robinson du vendredi 14 décembre avec Vincent Lagaf’ et Marine Lorphelin