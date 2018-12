« Je voulais être mécanicien… la vie a fait que je me suis retrouvé dans le show-business »

Confidences - Pause coco oblige ! La faim commence à les tenailler, les noix de coco vont juste les substenter et surtout faire plus amples connaissances. Vincent Lagaf’ revient sur sa formation avant de connaitre le Club Med en tant qu'animateur puis une rencontre qui le propulse dans le show business. Un point commun avec la belle Marine Lorphelin qui s'était présentée à l'élection de Miss France 2013. – Extrait de L’aventure Robinson du vendredi 14 décembre avec Vincent Lagaf’ et Marine Lorphelin