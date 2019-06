NEWS - Mercredi 21/01/15 - 10:34

Criminologue depuis cinq ans dans "Profilage", Odile Vuillemin change totalement de registre et se glisse dans la peau d'Alexandra Lange. Insultée, battue et humiliée devant ses enfants pendant douze ans, cette femme s'est défendue d'un coup de couteau mortel alors que son mari tentait de l'étrangler. Après trois jours de procès, elle a finalement été acquittée par la cour d'assises de Douai le 23 mars 2012. Très touchée par cette histoire, Odile Vuillemin s'est investie corps et âme dans ce personnage.