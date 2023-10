La bataille des mariés

Jake et Darby sont fiancés depuis dix ans. Les aléas de la vie les ont contraints à repousser leur mariage. Décès dans la famille, maladie, accidents… A force d’aider les autres, ils ont oublié de s’occuper de leur couple. Ils s’aiment, mais les années les ont écartés l’un de l’autre et alors qu’ils s’apprêtaient à annoncer leur séparation à leur famille, tous les membres de leurs villes les ont inscrits à un concours diffusé en direct à la télévision et dont le gagnant emportera un "mariage clé en main". Jake et Darby décident de participer pendant quelques étapes pour s’amuser.