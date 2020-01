Le 29 janvier au cinéma. À partir de 4 ans. Chansons interprétées par Garou et Corneille. La bataille Géante de Boules de Neige revient sur vos écrans après son succès de 2016 pour un 2ème épisode encore plus givré : l’incroyable Course de Luge, une folle aventure à travers le grand nord Canadien mais aussi et surtout à travers les épreuves, les petites et grandes victoires de l’enfance.