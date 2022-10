La Brea

Séries & Fictions

L'aventure commence lorsqu'une énorme faille s'ouvre au milieu de la ville de Los Angeles, entraînant des centaines de personnes et de bâtiments dans ses profondeurs. Ceux qui sont tombés dedans se retrouvent dans un monde primitif, mystérieux et dangereux, où ils n'ont d'autre choix que de s'unir pour survivre. Pendant ce temps, le reste du monde cherche désespérément à comprendre ce qui s'est passé. Dans sa quête de réponses, une famille déchirée par ce désastre devra percer les secrets de cet événement inexplicable, pour trouver un moyen de se retrouver. La famille Harris se retrouve coupée en deux par l'apparition du gouffre. Eve (Natalie Zea) et son fils Josh (Jack Martin) sont séparés de leur famille et envoyés dans un monde mystérieux et primitif. Gavin, son mari, (Eoin Macken) découvre que les visions qui le tourmentent depuis des années pourraient être la clé pour les ramener chez eux... Une famille déchirée entre deux mondes...