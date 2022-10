Avant-première - La Brea - S01 E01 - Les disparus

Lorsqu'un énorme gouffre s'ouvre à Los Angeles, la famille Harris est divisée en deux : Eve et son fils, Josh, sont envoyés dans un mystérieux monde primitif tandis que Gavin et Izzy restent à Los Angeles. Gavin découvre que les visions qui le tourmentent depuis des années pourraient être la clé pour les ramener chez eux. Il reconnaît des oiseaux préhistoriques qu'il voyait dans ses visions lorsque ceux-ci surgissent du gouffre. En suivant son intuition, il part creuser sous un rocher et découvre la bague de fiançailles qu'Eve a égarée lors de sa chute. A l'autre bout du gouffre, les survivants sont attaqués par des loups et Josh est gravement blessé. Eve entreprend, avec l'aide de Sam et Ty, de retrouver une ambulance tombée elle aussi dans le gouffre pour récupérer du matériel médical afin de le soigner. C'est Riley, la fille de Sam, qui veille sur lui pendant ce temps...