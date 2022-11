La Brea - S01 E03 - La chasse est ouverte

Alors que les réserves de nourriture des survivants s'amenuisent, Eve et Ty s'aventurent dans la forêt pour une expédition de chasse risquée. Ils parviennent à attraper un lapin grâce à un piège, mais ils sont pourchassés par un ours. Ils s'abritent dans une grotte et s'y retrouvent coincés. Ils croisent alors Lucas et Marybeth. Ces derniers étaient sur la trace de celui qui a construit la fosse à loups qu'ils ont découverte. Ils parviennent à sortir de la caverne et trouvent des champignons qu'ils rapportent au campement. Dans le même temps, Riley doit opérer son père pour éviter qu'il ne devienne paraplégique. Elle parvient à réaliser cette délicate opération malgré son stress. Gavin met le sort de sa famille entre les mains d'un vieil ami, Levi Delgado. Celui-ci entre dans le gouffre à bord d'un avion de chasse, mais il disparaît aussitôt des radars. On le découvre suspendu à un arbre dans le monde préhistorique...