La Brea - S01 E04 - La marque de la main

Après avoir vu l’avion tomber du ciel, Eve, Josh, Scott, Riley et Lucas partent à sa recherche. Ils retrouvent Levi dans la forêt qui s’est éjecté avant le crash. Ils retrouvent l’avion encore entier, mais un des deux moteurs est endommagé. Le radar de l’avion capte un signal provenant du Sud. Ils décident de suivre la direction pour découvrir la source du signal et découvrent un camp fortifié. Pendant ce temps, au camp, Lilly se sauve dans la forêt après une dispute avec sa sœur et elle trouve par hasard le cadavre d’Eddie. Les circonstances de sa mort sont mystérieuses, il semble avoir été électrocuté. Ty tente de faire parler Lilly qui finit par dire qu’elle a vu un homme âgé dans la forêt avec une marque de main dans le dos. Suite à l’explosion de l’avion dans le gouffre, un violent tremblement de terre secoue la zone de la Brea. Pour éviter d’autres séismes, les missions de sauvetage sont annulées. Gavin retrouve le Professeur Nathan chez une ancienne collègue à elle qui travaille en secret sur un modèle d’avion plus performant pour descendre dans le gouffre.