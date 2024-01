La Brea - S01 E05 - Nous ne sommes pas seuls

Suite à l'arrivée de Levi, les survivants explorent un mystérieux village. Les habitants se montrent hostiles et les survivants sont contraints de se cacher pour leur échapper. Avec l'aide d'une nouvelle alliée, Rebecca Aldridge, Gavin et Izzy se lancent dans une mission de secours avec un second avion. Pour les convaincre, Rebecca les emmène dans un site archéologique qui se trouve être l'endroit où les survivants ont établi leur campement en 10 000 avant Jésus-Christ. Les archéologues ont découvert une lettre, enterrée par Eve dans l'espoir que Gavin et Izzy la trouvent. Mais le portail qui relie les deux mondes commence à se refermer...