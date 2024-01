La Brea - S01 E06 - Le voyage du retour

Tandis que la lumière commence à s’éteindre, Levi parvient à communiquer avec Diana, rescapée de la mission d’exploration dans le désert des Mojaves. Ensemble ils réussissent à réparer l’avion, mais alors que les passagers du premier vol se préparent à partir, un drone vient s’écraser près du camp. Ce drone contient une vidéo de Gavin qui explique qu’ils ne doivent sous aucun prétexte prendre l’avion car les archéologues ont retrouvé sur le site de fouilles de la clairière l’épave de l’avion qui s’est écrasé avec tous les passagers à bord. Pour empêcher leurs fils de mourir dans cet accident, Eve et Marybeth décident d’empêcher le décollage, mais Diana refuse de passer à côté de cette chance de retrouver sa fiancée et tire sur Marybeth qui riposte et la tue d’une balle dans le ventre. La balle de Diana en ricochant endommage de réservoir et l’avion est désormais hors d’état de marche. Gavin s’apprête à descendre dans le gouffre avec Rebecca, mais Markman envoie deux avions de chasse pour l’abattre s’il ne se pose pas. Rebecca dit à Gavin qu’il doit se souvenir d’une date passée, à l’origine de tout avant de sauter de l’avion pour traverser seule le gouffre. Le portail se referme.