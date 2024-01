La Brea - S01 E07 - En pleine tempête

Une tempête menace de s'abattre sur le campement. Marybeth et Lucas sont pris au piège sous un éboulement, et Eve, toujours en froid avec tout le monde, tente de se racheter en tentant à tout prix de les sortir de là. Gavin de son côté décide de suivre les indices que lui a donné Rebecca Aldridge et se rend à l'église où il a été recueilli étant enfant. La révérende présente à l'époque lui apprend qu'il était accompagné d'une jeune fille, qu'il tente de retrouver. En arrivant chez elle, Sophia et lui découvrent une mystérieuse sculpture représentant une empreinte de main. La même qui est apparue à Gavin dans ses visions...