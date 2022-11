La Brea - S01 E08 - Là où tout a commencé

Ty disparaît dans la forêt après avoir entendu des bruits de pas. Inquiets de le savoir seul, les autres rescapés du gouffre partent à sa recherche. Eve et Levi retrouvent Isiah, le petit garçon du village voisin, qui tente de fuir en courant, mais il tombe et se blesse le poignet. Sam le soigne au campement. Eve décide de ramener le petit garçon à sa famille et par la même occasion, d’établir des relations pacifiques avec les membres du village. Ty retrouve Paara, qui s’avère être la cheffe du village. Elle accepte de les aider et promet de leur apprendre comment survivre dans leur région. Au campement, Sam organise des patrouilles de surveillances. Veronica réapparaît et souhaite emmener Lilly avec elle, mais elle est arrêtée par Marybet et Sam décide de la menotter dans une voiture. Celui-ci a un comportement étrange et violent. Il finit par avouer à Riley qu’il souffre du syndrome de stress post-traumatique depuis son retour d’Afghanistan et qu’il n’a plus de tranquillisants pour calmer ses crises d’angoisse.