La Brea - S01 E09 - Naître ou ne pas naître

Aldridge révèle à Eve que Isiah est Gavin. Pour que l'histoire ne soit pas modifiée, il faut impérativement qu'Eve fasse franchir à Isiah un portail temporel qui le ramènerait en 1988, année où Isiah / Gavin a été adopté. Si elle n'y parvient pas, elle n'aura jamais rencontré Gavin puisqu'il n'existera pas et ses enfants ne seront jamais nés. Donc ils mourront à petit feu, au fur et à mesure que le portail s'éteindra. Silas, le grand-père d'Isiah, a enlevé l'enfant et l'équipe se met à sa recherche. Ils parviennent à le récupérer. Izzy et Gavin poursuivent leur enquête sur Ella. Elle finit par les croire et parvient à se souvenir elle aussi de sa vie passée. Elle est en fait Lilly. Scott décide de partir à la recherche d'une vache qu'il a aperçue non loin du camp. Veronica l'accompagne et les deux exclus du groupe se serrent les coudes.