La Brea - S01 E10 - Une dernière chance...

Eve doit conduire Isiah jusqu’au portail de Topanga pour sauver Josh et Izzy. A mesure que la lumière s’éteint, ces deux derniers souffrent de plus en plus. Marybeth et Lucas décident eux aussi de franchir le portail qui les conduira en 1988. Mais Marybeth est sévèrement blessée par un des hommes de Silas et meurt dans les bras de son fils. Paara et Ty réussissent à immobiliser Silas, permettant à Eve et Isiah d’accéder au sommet de la montagne. Lilly arrive trop tard pour donner la carte à Isiah. Mais au dernier moment, la lumière s’intensifie et avale Lilly, ainsi que Josh et Riley qui disparaissent sous les yeux d’Eve et de Sam. Grâce à la carte, Gavin et Sophia arrivent à prédire l’ouverture d’un gouffre près de Seattle. Le gouffre étant trop petit pour y faire passer un avion, Gavin et Izzy décident de sauter dedans et Ella les suit. Ils atterrissent sur une plage en moins 10 000 avant Jésus-Christ...