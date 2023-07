La Brea - S02 E10 - La vengeance des exilés

Un ennemi impitoyable retient captifs les occupants de la Clairière, et menace de tuer un des survivants s'ils ne lui remettent pas un objet des plus surprenants. Gavin et Sam prennent la tête d'une mission de sauvetage, avec l'aide d'un vieil ami dont le retour apporte plus de questions que de réponses.