La Chanson Challenge - Soprano, Pascal Obispo, Zazie, Shy’m, Amel Bent… Quand les artistes se défient !

Samedi 17 août prochain à partir de 21h05, TF1 diffusera une soirée inédite et exceptionnelle avec “La chanson challenge”.

Depuis plusieurs semaines, un phénomène est né sur les réseaux sociaux : la chanson challenge ! De grands artistes se défient entre eux et se lancent le plus improbable des challenges. Reprendre devant des millions de téléspectateurs, une chanson à l’opposé de leur registre musical habituel. Nos artistes se sont pris au jeu et ne se sont pas fait de cadeaux. Chaque chanteur va devoir se mettre en danger sur un titre imposé sous le regard complice en coulisses, de l’artiste qui lui a lancé son challenge.

Live aux Arènes de Nîmes

Ils sont tous à Nîmes pour réaliser cet incroyable défi ! PATRICK BRUEL va demander à ZAZIE de chanter la chanson « Basique » qui demande à son tour à AMEL BENT de chanter « Sans contrefaçon » qui demande à SHY’M de chanter «Wannabe » qui demande à ARY ABITTAN de chanter « Si tu vas à Rio » et qui va demander à PATRICK BRUEL de chanter « J’t’emmène au vent » … Sur la scène des Arènes de Nîmes, de nombreux autres artistes vont également se lancer des challenges : M POKORA, SOPRANO, KENDJI GIRAC, SLIMANE, PASCAL OBISPO, ZAZ, CLAUDIO CAPEO, JEREMY FREROT, PATRICK FIORI.



Alors, les artistes parviendront-ils à relever le défi ?

La chanson challenge - Rendez-vous le Samedi 17 août à 21h05 sur TF1