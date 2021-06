Zazie ou M Pokora En savoir plus sur

Après le succès de la première édition, «LA CHANSON CHALLENGE» revient sur TF1 pour une soirée inédite et exceptionnelle.«LA CHANSON CHALLENGE» est une émission au cours de laquelle de nombreux artistes vont se lancer un challenge. Les artistes vont se lancer à tour de rôle un défi : chanter une chanson très éloignée de leur univers habituel. Vous pourrez assister durant cette émission à la réalisation de ces challenges en chanson : Bilal Hassani accepte le challenge de Florent Peyre et chante la chanson « Ces gens-là » ou Jean-Luc Reichmann qui accepte à son tour le challenge de Louane et chante « Si t’étais là » ou encore Julien Clerc qui accepte le challenge de Gad Elmaleh et chante « Chanson Populaire » … Sur la scène devant le Château de Chambord, de nombreux autres artistes vont également se lancer des challenges : Gad Elmaleh, Amir, Louane, Julien Clerc, Clara Luciani, Florent Peyre, Jean-Luc Reichmann, Bilal Hassani, Lorie Pester, Benabar, Julien Doré, Vitaa, Hélène Ségara et Vincent Niclo, Trois Cafés Gourmands.Les artistes vont-ils relever les challenges ?