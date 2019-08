Sur la scène des Arènes de Nîmes, de nombreux artistes viendront interpréter leur titre : M POKORA, PATRICK BRUEL, JENIFER, ZAZIE, CHIMENE BADI, CLAUDIO CAPEO et KENDJI GIRAC, SOPRANO et VICENZO, PASCAL OBISPO, SLIMANE, JEREMY FREROT, BARRY MOORE, CALYPSO ROSE et MACHEL MONTANO, MAELLE.