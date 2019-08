Patrick Fiori a défié Slimane sur un titre complétement opposé à son répertoire habituel. Ce soir, il devra interpréter « Les démons de minuit » d’Emile et Images. Une chanson reconnue par tous et qui a fait pour la plupart des français de nombreuses soirées. Son objectif de ce soir : faire le show et ambiancer les Arènes de Nîmes. Réussira-t-il à relever le défi ? Extrait de l’émission « La chanson Challenge » du 19 août 2019.