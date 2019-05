La chanson de l'année 2019 -Découvrez la liste des artistes au programme !

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Une soirée exceptionnelle avec "La chanson de l'année" présentée par Nikos Aliagas sera prochainement proposée aux téléspectateurs sur TF1. Les téléspectateurs pourront élire "La chanson de l'année" parmi plusieurs titres en compétition.







"La chanson de l'année" sera diffusée depuis un lieu mythique : les Arènes de Nîmes. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué l'année. Ces stars de la chanson française et internationale interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits.







AU PROGRAMME





M Pokora, Patrick Bruel, Zazie, Angele, Aya Nakamura, Kendji Girac, Claudio Capeo, David Hallyday, Slimane, Vitaa, Ava Max, Zaz, Vegedream, 3 cafés gourmands et Lou sont les artistes qui ont d’ores et déjà confirmé leur présence sur la scène des Arènes de Nîmes. De nouveaux viennent tout juste de s'ajouter au programme ! Ainsi, Jenifer, Soprano, Jeremy Frérot, Mika, Amir, Pascal Obispo, Patrick Fiori, Florent Pagny, Marc Lavoine, Clara Luciani, Boulevard des airs, Keen V, Heuss L'enfoiré et Lartiste se produiront sur la scène des Arènes de Nîmes.

L'an dernier, c'est Kendji Girac qui avait remporté le prix de "Chanson de l'année" avec son titre "Maria Maria". Qui sera le grand gagnant cette année ?



La chanson de l'année 2019, bientôt sur TF1