Et la chanson de l’année 2018 est…

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ils étaient quatorze artistes en compétition pour dix chansons et un seul prix. Vendredi 8 juin, Nikos Aliagas vous donnait rendez-vous pour une soirée rythmée sur la scène des Arènes de Nîmes. Durant la soirée, de nombreux artistes ont ainsi interprété leur nouveau titre à l’instar de Mylène Farmer, invitée exceptionnelle de cette édition. Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, la célèbre chanteuse a chanté son titre « Rolling Stones » réalisé et co-composé par Feder. Mais elle n’était pas la seule sur scène : Ofenbach, Amir, Marc Lavoine, Soprano, MC Solaar, Tal, Amel Bent, ou encore Calogero… Ils étaient tous au rendez-vous !

A l’issue de l’émission et grâce aux votes du public et des téléspectateurs, c’est bel et bien le titre "Maria Maria" qui a remporté le prix de « la chanson de l’année » interprétée par Kendji Girac .

Pour rappel, l’année dernière, Amir avait remporté ce trophée avec le titre « On dirait ». L’ancien finaliste de The Voice avait ainsi remporté tous les suffrages. En 2015 et 2016, un autre talent du programme avait également gagné le prix : il s’agissait de Kendji Girac avec les chansons « Andalouse » et « Me Quemo ».





