Découvrez les 10 titres en compétition pour la Chanson de l’Année 2018 !

Par Katia Rimbert

Le 8 juin prochain, c’est vous qui avez le pouvoir. Vous allez élire la Chanson de l’année 2018 à l’issue d’une soirée exceptionnelle présentée en direct des arènes de Nîmes par Nikos Aliagas. Au programme, un grand show musical et une pluie d’invités ! Ofenbach, Amir (qui avait remporté la compétition l'année dernière), Marc Lavoine, Soprano, MC Solaar, Christine and The Queens, Tal, Amel Bent ou encore Calogero se produiront sur scène. Ces stars de la chanson française et internationale interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits. Un prix d’honneur sera également remis à un artiste emblématique de la chanson française.

Pendant toute la durée de la soirée, vous pourrez voter pour LE tube de l’année 2018 dès 21 heures sur TF1. Pour cela, on compte sur vous ! Vous allez devoir départager dix titres qui ont marqué ces derniers mois. MYTF1 vous révèle les 10 morceaux qui seront soumis au vote du public dans trois semaines.

- Dommage de BigFlo et Oli

- La Même de Vianney et Maître Gims

- Maria Maria de Kendji Girac

- Mafiosa de Lartiste (feat. Caroliina)

- Viens on s’aime de Slimane

- Reine de Dadju

- Un peu de rêve de Vitaa et Claudio Capeo

- Fallait pas de Marwa Loud

- Si t’étais là de Louane

- Fête de trop d’Eddy de Pretto

À l’issue du prime, le prix de la Chanson de l’Année sera remis à l’artiste que vous aurez plébiscité. Alors, qui succèdera à On dirait d’Amir, que vous aviez élu chanson de l’année 2017 ? Réponse le 8 juin prochain dès 21 heures sur TF1.

Revivez la chanson de l'année 2017, "On dirait" d'Amir :