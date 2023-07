La chanson de l'année 2023 - Quels sont les 14 titres en compétition ?

Cette année encore, c’est vous qui déciderez quelle sera La Chanson De L’Année. Découvrez les 14 titres en compétition et votez DÈS MAINTENANT pour désigner votre titre préféré !

Cette année encore, pour sa 19ème édition, TF1 propose aux téléspectateurs de vivre une soirée exceptionnelle avec les artistes qui ont marqué l'année ! Présenté par Nikos Aliagas en direct des Arènes de Nîmes, vous avez rendez-vous pour un grand show musical samedi 17 juin à 21h10 sur TF1 et MYTF1 ! Ces stars de la chanson française et internationale interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits.

La nouveauté cette année, c'est que vous pouvez dès maintenant voter pour votre titre préféré parmi les 14 en compétition. Les voici :

Envoyez le numéro de la chanson par SMS au 71500 (0.99 € + prix du SMS)

1 - Amir"Ce soir "

2 - Nuit Incolore "Dépassé"

3 - Slimane "Des milliers de Je t'aime"

4 - Kendji Girac & Florent Pagny "Encore "

5 - Benson Boone & Philippine Lavrey "In The Stars"

6 - Vianney & Mika "Keep It Simple"

7 - La Petite Culotte "La Goffa Lolita"

8 - Izïa "Mon coeur"

9 - Keen'V "Ne pars pas"

10 - Ridsa"Nous deux"

11 - Juliette Armanet "Qu'importe"

12 - Louane"Secret"

13 - Claudio Capéo "Si j'avais su"

14 - Pierre de Maere "Un jour je marierai un ange"

Vous venez de découvrir la liste de ces 14 chansons nommées pour le titre de Chanson de l’année 2023 et pour la première fois, vous pouvez voter en amont pour élire votre titre préféré, et ce jusqu’à fin de la soirée du 17 juin.

Quel titre succèdera à « Rétine », interprété par Amir, chanson de l’année 2022 ?

Réponse le samedi 17 juin à 21h10 sur TF1 !