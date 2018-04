Vous pourrez élire La Chanson de l’Année 2018 le 8 juin dès 21h sur TF1 !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

C’est vous et vous seuls qui avez le pouvoir. La Chanson de l’Année revient sur TF1 le vendredi 8 juin dès 21 heures. Lors de ce grand show musical, vous pourrez voter pour LE tube de l’année 2018. Vous allez devoir départager dix titres, qui seront dévoilés trois semaines avant l’événement. Mais ce n’est pas tout. Un prix d’honneur sera également remis à un artiste emblématique de la chanson française. Vous pensez savoir de qui il s’agit ? Les paris sont ouverts !

Nikos Aliagas sera aux manettes du programme, en direct des Arènes de Nîmes. Un cadre exceptionnel pour des concerts à ciel ouvert inédits de tous les chanteurs français et internationaux qui ont marqué ces douze derniers mois. Pour respecter la tradition de ce lieu unique, les spectateurs sont invités à s’habiller aux couleurs des arènes, en blanc et rouge !

Dès le début de l’émission, les téléspectateurs seront invités à se prononcer pour départager les dix morceaux en compétition avant que le prix ne soit remis au grand gagnant à la fin de la soirée. L’année dernière c’est On dirait d’Amir que vous aviez élu chanson de l’année 2017. Alors, quel morceau succédera à ce tube ? Réponse le 8 juin prochain dès 21h sur TF1. Rendez-vous sur MYTF1 très prochainement pour connaître les titres en compétition.

Revivez la chanson de l'année 2017, "On dirait" d'Amir :