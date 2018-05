Tentez de gagner des places pour La Chanson de l'année 2018 !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Le 8 juin prochain, les téléspectateurs de TF1 seront invités à élire le tube de l’année 2018 au cours d’une soirée animée en direct des Arènes de Nîmes par Nikos Aliagas. Et si vous pouviez y assister ? TF1&Vous vous proposer de décrocher votre ticket d’entrée !

On compte sur vous pour être au rendez-vous ! Le 8 juin dès 21 heures, vous allez pouvoir élire la Chanson de l’année 2018 à l’issue d’un grand show musical. Des stars françaises et internationales se produiront sur scène. Ofenbach, Amir (qui avait remporté la compétition l'année dernière), Marc Lavoine, Soprano, MC Solaar, Tal, Amel Bent ou encore Calogero interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits.

Et si vous partiez aux Arènes de Nîmes pour vivre en direct l’événement musical de l’année ? TF1&Vous vous fait gagner des places pour assister à cette soirée exceptionnelle le 8 juin à partir de 21 heures !

Quelle chanson succèdera à On dirait, interprétée par Amir, chanson de l’année 2017 ? C’est vous et vous seuls qui aurez le pouvoir de départager ces dix morceaux qui ont marqué l’année :

- Dommage de BigFlo et Oli

- La Même de Vianney et Maître Gims

- Maria Maria de Kendji Girac

- Mafiosa de Lartiste (feat. Caroliina)

- Viens on s’aime de Slimane

- Reine de Dadju

- Un peu de rêve de Vitaa et Claudio Capeo

- Fallait pas de Marwa Loud

- Si t’étais là de Louane

- Fête de trop d’Eddy de Pretto

Tentez votre chance pour vivre ce grand show animé par Nikos Aliagas de l’intérieur et voir vos artistes préférés. Inscrivez-vous vite car les places sont limitées !

Informations très utiles sur le jeu-concours :

Vous avez jusqu’au dimanche 3 juin 2018 inclus pour vous inscrire. Seuls les gagnants seront contactés par TF1 lundi 4 juin. Les personnes mineures doivent être accompagnées d’une personne majeure. Le transport et l’hébergement ne sont pas pris en charge par TF1.

Bonne chance à tous !

Revivez la chanson de l'année 2017, "On dirait" d'Amir :