Quel titre deviendra la Chanson de l'Année 2017 ? Découvrez les nommés

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Qui succèdera à Kendji Girac et sa chanson Me Quemo ? Samedi soir, se déroulera, en direct sur TF1 La chanson de l’année. Le show sera présenté par Nikos Aliagas. Douze articles sont en compétition. Les téléspectateurs pourront voter durant l’émission pour leur article préféré. Le résultat des votes sera donné à la fin du programme.

- Amir « On Dirait »

- Calogero « Je Joue De La Musique »

- Claudio Capéo « Riche »

- Julien Doré « Le Lac »

- Lartiste « Chocolat »

- Nolwenn Leroy « Gemme »

- Christophe Maé « Marcel »

- Florent Pagny « Le Présent D’Abord »

- Slimane « Frérot »

- Soprano « Roule »

- Tal « Le Temps Qu’Il Faut »

- Vianney « Je M’en Vais »

Ambiance festive au rendez-vous. Plusieurs artistes se produiront sur scène. Julien Doré, Vianney, Slimane, Amir, Soprano, M Pokora, Christophe Maé, Tal, Claudio Capéo, Calogero, Florent Pagny, Nolwenn Leroy, Laurent Voulzy, Raphaël, Véronique Sanson, Juliette Armanet, Christophe Willem, Vincent Niclo, Charlie Puth, Luis Fonsi, London Grammar, Lenni Kim, Keen'V, Lartiste, la troupe de la comédie musicale Grease, Corneille, les finalistes de "The Voice" Lisandro Cuxi, Lucie, Vincent Vinel et Nicola Cavallaro, ont déjà confirmé leur présence... Une soirée qui s’annonce riche en surprises.