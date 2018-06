Votez pour votre chanson de l’année !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Grande nouveauté cette année : les votes seront ouverts dès le début de l'émission et tout au long de la soirée. Vous pouvez donc d'ores et déjà voter pour votre artiste préféré. Qui de Bigflo & Oli, Kendji Girac, Vitaa, Claudio Capéo, Maître Gims, Vianney, Lartiste, Caroliina, Dadju, Louane, Slimane, Marwa Loud ou encore Eddy de Pretto, aura le privilège et la chance de recevoir le premier prix de cette grande soirée ? Ce soir, vous avez le destin de ces artistes entre vos mains.

Cette nouvelle édition sera une nouvelle fois rythmée. De nombreux artistes sont d'ores et déjà attendus sur la scène des Arènes de Nîmes aux côtés de Nikos Aliagas. Tout au long de la soirée, les chanteurs auront le plaisir d'interpréter leur titre dans une ambiance de folie. Et pour le plus grand plaisir du public mais surtout des fans, Mylène Farmer sera bel et bien présente pour chanter son nouveau single "Rolling Stone", réalisé et co-composé par Feder.

D'autres grands artistes ont également accepté l'invitation : Ofenbach, Amir, Marc Lavoine, Soprano, MC Solaar, Tal, Amel Bent, ou encore Calogero… Bref, une pluie d’artistes pour ce show unique. Soyez au rendez-vous !

Pour voter, rien de plus simple ! - Envoyez le numéro de votre chanson préférée par SMS au 72 500 (0,99€ + prix SMS) - Appelez le 39 80 (Service 0,99€ / appel + prix appel)

1. Bigflo & Oli – « Dommage »

2. Kendji Girac – « Maria Maria »

3. Vitaa & Claudio Capéo – « Un peu de rêve »

4. Maître Gims & Vianney – « La même »

5. Lartiste & Caroliina – « Mafiosa »

6. Dadju – « Reine »

7. Louane – « Si t'étais là »

8. Slimane – « Viens on s'aime »

9. Marwa Loud – « Fallait pas » 10. Eddy de Pretto -« Fête de trop »