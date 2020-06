Amel Bent - Amir - Vitaa - Slimane ... "Et demain"

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Les artistes présents ce soir sur la scène de La Chanson de l’année ont souhaité rendre un hommage en reprenant ensemble le titre « Et demain », au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France. Vitaa, Slimane, Vianney, Boulevard des Airs, Amir, Gradur, Soolking, Amel Bent et Clara Luciani font partie du collectif des 350 artistes mobilisés et engagés ont réalisé ce clip de chez eux pendant le confinement du COVID-19. Nikos Aliagas nous rouvre les portes de la plus grande salle de concert à ciel ouvert qui se déroulera cette année à Paris, dans le cadre somptueux des Jardins du Palais Royal. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué l’année. Ces stars de la chanson française interpréteront leurs titres et formeront des duos totalement inédits. Qui succèdera à «Longtemps» interprétée par Amir, chanson de l’année 2019 ? Qui sera élu La Chanson de l’Année 2020 ?