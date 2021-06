Amel Bent x Hatik « 1,2,3 » en compétition

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Amel Bent, artiste incontournable de la scène musicale et après une nouvelle saison en tant que coach dans The Voice, vient défendre son joli duo qu’elle interprète avec Hatik, leur titre « 1, 2, 3 ». Ce titre remporte un franc succès sur les plateformes de vidéos en streaming. Remportera-t-il le prix de la chanson de l’année 2021 ce soir ? Nikos Aliagas nous rouvre les portes dans la plus grande salle de concert à ciel ouvert qui se déroulera cette année dans le cadre somptueux du château de chambord. Un grand show musical en présence de tous les artistes qui ont marqué l’année 2020 - 2021. Qui succèdera à « Avant toi » interprétée par Slimane et Vitaa, élu chanson de l’année 2020 ? Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 5 juin 2021