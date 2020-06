"Avant toi" – Vitaa & Slimane élue La CHANSON DE L'ANNEE 2020

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Vous avez élu le titre de la chanson ""Avant toi" interprétée par Vitaa & Slimane, LA chanson de l’année 2020 ! Pendant toute cette soirée festive qui se déroulait cette année à Paris dans le cadre somptueux des Jardins du Palais Royal, le public a voté pour élire la chanson de l’année 2020. La soirée terminée, Nikos Aliagas a annoncé le titre préféré des Français de 2020. 16 titres étaient en lice, et c’est le titre "Avant toi" interprété par Vitaa & Slimane qui a remporté la majorité…. Un titre phénomène qui a déjà remporté un NMA et une victoire de la Musique. Vitaa et Slimane (grand lauréat de la saison 5 de The Voice) font donc le grand chelem. TF1 a proposé aux téléspectateurs une soirée exceptionnelle en compagnie des artistes français et internationaux qui ont marqué l'année afin de découvrir la chanson préférée des Français de la saison 2019-2020 ! Entre Vitaa & Slimane « Avant Toi » ; Heuss L’enfoire « Moulaga » ; Claudio Capeo « Ma Jolie » ; Dadju « Bobo Au Cœur » ; Jean-Baptiste Guegan « Retourner Là-Bas » ; Les Frangines « Donnez-Moi » ; Camelia Jordana « Facile » ; Clara Luciani « Ma Sœur » ; Vianney « N’attendons Pas » ; Hoshi « Amour Censure » ; Benjamin Biolay « Comment Est Ta Peine » ; Gradur « Ne Reviens Pas » (Feat. Heuss L’enfoiré) ; Bilal Hassani « Je Danse Encore » ; Carla « Bim Bam Toi » ; Soolking « Meleğim » (Feat. Dadju) et Aloise Sauvage « A L’horizontale », qui a été élu La chanson de l’année 2020 ? Cliquez sur la vidéo pour le savoir Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 12 juin 2020