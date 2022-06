BigFlo & Oli, « Demain »

Depuis leur premier album « La Cour des grands » en 2015, ils n’ont pas arrêté. Le duo de frères toulousain rappeurs, Bigflo & Oli (Florian « Bigflo » et Olivio « Oli »), font leur grand retour après une longue pause et nous interprètent ce soir leur titre « Demain ».issu de leur album « La vie de rêve ». Vous connaissez le refrain ? On vous le souffle quand même… C'est pas grave Ce soir tu danses La nuit porte conseil Faut pas que t'y penses Ne pense plus à rien, rien, rien, rien Ça ira mieux demain Ça ira mieux demain Ça ira mieux demain (demain, demain, demain, demain, demain) Ça ira mieux demain (demain, demain, demain, demain, demain) Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 4 juin 2022