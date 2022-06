BigFlo & Oli, « J’étais pas là »

Depuis leur premier album « La Cour des grands » en 2015, ils n’ont pas arrêté. Le duo de frères toulousain rappeurs, Bigflo & Oli (Florian « Bigflo » et Olivio « Oli »), font leur grand retour après une longue pause et nous interprètent ce soir leur dernier titre « J’étais pas là ».issu de leur album « La vie de rêve ». Vous connaissez le refrain ? On vous le souffle quand même… J'étais pas là mais j'ai rien raté À qui j'ai manqué? Qui pensait à moi? Quelqu'un sait où on va? J'ai l'impression qu'on est tous paumés Longtemps qu'ça nous pendait au nez Aujourd'hui, on joue les étonnés J'étais pas là Mais j'ai rien raté, mais j'ai rien raté J'étais pas là Qu'est-c'qui s'est passé? Qu'est-c'qui s'est passé? J'étais pas là Mais j'ai rien raté, mais j'ai rien raté J'étais pas là Qu'est-c'qui s'est passé? (La, la, la) Qu'est-c'qui s'est passé? (La, la, la)