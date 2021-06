Clara Luciani « Le reste » en compétition

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Pour cette édition 2021 de La chanson de l’année, Clara Luciani, l’interprète de « La grenade », vient défendre son titre « Le reste » face à 17 artistes dont Vianney, Vitaa Et Slimane, Gims, Amel Bent & Hatik ou encore, Pomme, Camelia Jordana… Clara Luciani est désormais une chanteuse interprète incontournable de la scène musicale française et vient défendre son titre pour être élue La chanson de l’année 2021. Découvrez sa prestation et l’élu(e) de cette soirée exceptionnelle diffusée du somptueux Château de chambord. Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 5 juin 2021