Eddy de Pretto - « Bateaux-Mouches » en compétition

Eddy de Pretto, auteur-compositeur-interprète et acteur est présent ce soir afin de prétendre au titre de la chanson de l’année 2021. La success story d'EDDY DE PRETTO ne se dément pas ! Dès son premier album sorti en octobre 2017 et intitulé "Kid", le jeune chanteur séduit grâce à des titres et un phrasé particulier tel que le hit "Fête de trop". Ce soir, Eddy de Pretto vient défendre son titre « Bateaux-Mouches » issu de son dernier album « A tous les bâtards » face aux 17 autres titres en lice interprétés par de grands artistes comme Gims, Vianney, Amel Bent, Hatik, Amir, Julien Doré, Grand Corps Malade, Louane, Clara Luciani, Patrick Fiori, Florent Pagny, Kendji Girac, Jérémy Frérot, Vianney, Camélia Jordana, Indila, Wejdene, Vitaa, Slimane, Pomme, M Pokora, Dadju… … Selon vous, qui mérite le titre de La chanson de l’année 2021 ? Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 5 juin 2021