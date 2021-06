Gims - « Jusqu'ici tout va bien » en compétition

En savoir plus sur Nikos Aliagas

On ne compte plus les titres qui cartonnent pour le grand artiste Gims comme « Bella », « Est-ce que tu m’aimes »… Ce soir, Gims interprète un de ses titres phares et générique de la série « ici tout commence », issu de son dernier album « Le Fléau », « Jusqu’ici tout va bien ». Année exceptionnelle, dit artistes exceptionnels : Gims, Vianney, Amel Bent, Hatik, Amir, Julien Doré, Grand Corps Malade, Louane, Clara Luciani, Patrick Fiori, Florent Pagny, Kendji Girac, Jérémy Frérot, Vianney, Camélia Jordana, Indila, Wejdene, Vitaa, Slimane, Pomme, M Pokora, Dadju… Qui recevra le trophée de la chanson de l’année 2021 ? Découvrez-le. Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 5 juin 2021