Grand Corps Malade et Louane “Derrière le brouillard” en compétition

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Tiré de son dernier album “Mesdames” où l’artiste Grand Corps Malade met en lumière les femmes, vient interpréter ce soir sur la scène de La chanson de l’année le titre « Derrière le brouillard » en duo avec Louane. Grand Corps Malade et Louane sont en lice pour défendre ce titre émouvant et remporter le prix de la chanson de l’année 2021. Qui succèdera à « Avant toi » interprétée par Slimane et Vitaa, élu chanson de l’année 2020 ? Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 5 juin 2021