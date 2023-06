Hommage à Johnny Hallyday - Aurélien et Anisha" Requiem pour un fou "

A l’occasion de la date d’anniversaire de Johnny Hallyday, 15 juin, Aurélien, grand gagnant de The Voice 2023 et Anisha grande gagnante de la Star Academy 2022 lui rendent un bel hommage en reprenant ensemble et en direct un titre parmi ses nombreux grands succès « Requiem pour un fou ». La fête se poursuit en direct dans les arènes de Nîmes. Découvrez en exclusivité tous les tubes qui vous feront danser tout l’été ! Faites la fête avec vos artistes préférés ! Extrait de La Chanson de l’année 2023 du 17 juin 2023