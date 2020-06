Jean-Baptiste Guegan « Retourner Là-Bas » en compétition

En savoir plus sur Nikos Aliagas

A l’occasion de cette soirée exceptionnelle diffusée depuis la plus grande salle de concert à ciel ouvert à Paris au cœur des Jardins du Palais Royal, les téléspectateurs ont pu élire tout au long de l’émission LA chanson de l’année qui les a le plus marqués. Parmi les 16 titres en compétition, dont Vianney, Vitaa et Slimane, Claudio Capeo ou encore Camelia Jordana, Jean-Baptiste Guegan vient défendre son titre « Retourner là-bas ». Selon vous, mérite-t-il le titre de La chanson de l’année 2020 ? C’est le public qui décide en votant. Qui succèdera à « Longtemps », titre interprété par AMIR, élue La chanson de l’année 2019 ? Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 12 juin 2020