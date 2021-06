Jérémy Frérot « Un homme » en compétition

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Pour le plus grand bonheur de tous, ce soir, sur cette scène exceptionnelle du Château de Chambord, Jérémy Frérot, ancien talent de The Voice, vient défendre son titre " Un homme" issu de son deuxième album : "Meilleure vie", face aux 17 autres titres en lice Julien Doré avec "Nous", Grand Corps Malade & Louane "Derrière le brouillard", Clara Luciani "Le reste", Amel Bent et Hatik "1, 2, 3", Kendji Girac « Evidemment", Vianney "Pour de vrai", Gims "Jusqu'ici tout va bien", Camélia Jordana "Silence", Amir et Indila "Carrousel", Wejdene "Coco", Vitaa et Slimane "De l'or », M Pokora et Dadju "Si on disait", Pomme "Les cours d'eau", Louane "Donne-moi ton coeur", Tayc "Le temps", Patrick Fiori et Florent Pagny avec « J'y vais » et Eddy de Pretto "Bateaux-Mouches". Qui remportera le prix de La chanson de l’année 2021 ? A vous de décider. Découvrez la prestation de Jérémy Frérot, « Un homme » Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 5 juin 2021