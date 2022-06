Jul « Superstar »

Relativement discret dans les émissions de télé mais très présent sur les réseaux sociaux, le rappeur phocéen Jul nous fait l’honneur d’interpréter « Superstar », un de ses titres de son dernier album intitulé « Superstar » sur la scène de la plus grande salle de concert à ciel ouvert, dans le cadre somptueux des plages du Mourillon à Toulon. C’est depuis 2010 où l’interprète auteur, compositeur de « Sort le cross volé », son premier single, ne cesse d’enchaîner les succès et devient le plus gros vendeur de disque de rap en février 2020. Ce soir, Jul fait partie des artistes qui ont marqué l'année de la saison 2021-2022. Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 4 juin 2022