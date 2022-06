Kendji Girac “Conquistador” en compétition

On ne présente plus Kendji Girac, révélé lors de The Voice en 2014 qui a connu le succès dès son premier titre et qui n’a cessé de truster les premières places des hits. Mais en 2022 Kendji Girac a décidé de se lancer un nouveau défi : jouer la comédie avec un rôle dans la prochaine fiction de TF. Et le chanteur a choisi un rôle de taille ! Celui d’un jeune ouvrier, passionné de boxe, au lourd secret : son illettrisme. Mais sur la scène de LA CHANSON DE L’ANNEE, ce soir, l’artiste défend le titre « Conquistador » issu de son album « Mi Vida », et concoure face à Amir, Angèle, Juliette Armanet, Jérémy Frérot, Tayc, La Zarra, Soolking, Claudio Capeo, Keen’V, Naps, Yanns, Mentissa, …Kendji Girac, remportera-t-il ce soir le prix de la chanson de l’année 2022 ? Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 4 juin 2022