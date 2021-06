Kendji Girac “Evidemment” en compétition

En savoir plus sur Nikos Aliagas

On ne présente plus Kendji Girac, révélé lors de The Voice en 2014 qui a connu le succès dès son premier titre et qui n’a cessé de truster les premières places des hits. Ce soir, l’artiste défend le titre « Evidemment » issu de son album Mi vida, et concoure face à Amir, Julien Doré, Grand Corps Malade, Louane, Clara Luciani, Amel Bent, Hatik, Patrick Fiori, Florent Pagny, Kendji Girac, Jérémy Frérot, Vianney, Gims, Camélia Jordana, Indila, Wejdene, Vitaa, Slimane, Dadju, M Pokora, Pomme,….. Kendji Girac, remportera-t-il ce soir le prix de la chanson de l’année 2021 ? Extrait du Replay de La Chanson de l’année du 5 juin 2021